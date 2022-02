Meglio l’Atletico, ma il Manchester è cinico: al Wanda finisce 1-1

Tanta intensità al Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Manchester United. A farsi preferire sono stati sicuramente i padroni di casa, che a inizio primo tempo hanno trovato il vantaggio con Joao Felix su cross di Renan Lodi e hanno sfiorato il raddoppio sul finire della frazione con un colpo di testa di Vrsaljko. I Colchoneros collezionano diversi calci d’angolo, ma non piazzano la stoccata del ko, così lo United rimane in partita e all’80’ trova il gol del pareggio con Elanga, subentrato da cinque minuti, su imbucata perfetta di Bruno Fernandes. I padroni di casa si rituffano in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, ma Griezmann viene fermato dalla traversa. Tanto nervosismo in campo: 9 i cartellini gialli sventolati da Hategan. Poco nel vivo del gioco Cristiano Ronaldo.

Foto: Twitter Liga