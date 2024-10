Megath su Upamecano: “Ora va di moda che i difensori debbano saper giocare il pallone, una sciocchezza”

La difesa del Bayern Monaco in Champions League è apparsa davvero in pessima forma contro il Barcellona. Nella trasmissione di Sky “Triple, Magath (ex allenatore del Bayern Monaco) ha parlato del francese Upamecano, affermando: “È stato coinvolto in almeno tre gol. Come allenatore ho bisogno di un difensore centrale che sia soprattutto affidabile. Ora va di moda che i difensori centrali debbano essere anche tecnicamente bravi e giocare il pallone. È una sciocchezza!”

Ha poi proseguito: “Il difensore centrale deve mantenere la sua posizione con sicurezza ed esserne il leader. Non deve permettere nessun dubbio. Nessun attaccante e nessun centrocampista devono influenzarlo. Questo è fondamentale per un difensore centrale. Ha commesso troppi errori sotto questo aspetto.”

Foto: Instagram Upamecano