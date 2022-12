Medico Brasile: “Danilo è migliorato. Neymar e Alex Sandro lavoreranno oggi con la palla”

Il medico del Brasile ha aggiornato sulle condizioni di Danilo, Alex Sandro e Neymar. Ecco le dichiarazioni di Rodrigo Lasmar: “Neymar e Alex Sandro non hanno ancora ripreso a lavorare con la palla. Vedremo se potranno farlo oggi, è importante osservare come reagiscono, e capiremo se saranno in condizione o no. Danilo sta migliorando, la distorsione alla caviglia presenta un’evoluzione positiva.”

Foto: Twitter Brasile