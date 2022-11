Medico Belgio: “Non sappiamo per quanto dovrà stare fuori Lukaku. Mondiali a rischio? Non escludo nulla”

Kristof Sas, medico sociale della Federcalcio belga, ha parlato delle condizioni di Romelu Lukaku.

Queste le sue parole: “È una ricaduta, non è qualcosa di troppo pesante, ma ovviamente è una battuta d’arresto per un problema che aveva già avuto. Al momento non sappiamo per quanto tempo dovrà restare fuori. Mondiali a rischio? Non lo escludo”.