Media spettatori allo stadio in Europa: l’Italia è quinta

Dal punto di vista del potere attrattivo degli stadi verso i tifosi nel contesto dei campionati europei, l’Italia è l’ultima tra i principali campionati. Dal 2021, la Serie A si attesta su una media di circa 9200 spettatori. Davanti Spagna (media da 11.500 spettatori), Francia (12.200), Inghilterra (21.400) e in cima la Germania (24.000). Molto della natura di questi dati, dipende chiaramente dall’attrattività degli impianti, e dalle attività proposte all’interno degli stessi. In Germania, come anche in Inghilterra, la maggior parte degli impianti appartengono alle squadre, che possono quindi gestirli con maggior libertà e autonomia. Un altro fattore importante è la valorizzazione delle serie professionistiche inferiori, su cui altri campionati europei investono con maggior decisione rispetto all’Italia.

Foto: Twitter ufficiale Inter