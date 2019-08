Medel: “Volevo tornare in Italia. Mihajlovic è un guerriero, Sanchez un gran giocatore”

Gary Medel torna in Serie A ed è pronto a incominciare la sua nuova avventura con la maglia del Bologna. Appena arrivato in Italia, il cileno è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha parlato della decisione di vestire il rossoblu, di Mihajlovic e di Alexis Sanchez: “Sono molto contento di esser tornato in Italia in una squadra con il Bologna. Penso di far bene. Sono stato in Turchia due anni, in un campionato che non è considerato molto competitivo ma in realtà lo è. Però avevo voglia di tornare in Italia per dimostrare di poter fare ancora bene qui. Palacio è un amico, un grande giocatore una grande persona. Sono ovviamente felice di esser nuovamente in squadra con lui. Mihajlovic è un guerriero, non è facile lottare contro questo tipo di malattie, ma lui la supererà grazie all’aiuto della sua famiglia e di chi gli vuole bene. Sanchez è un grande giocatore, penso possa dare molto all’Inter. E’ veloce e che aiuta abbastanza i suoi compagni, quindi può essere un buon acquisto. Spero che al Bologna possiamo raggiungere anche qualcosa in più della sola salvezza, perché lo scorso anno le cose sono andate bene. Un saluto grande alla gente di Bologna“.

Foto: vivefutbolcl