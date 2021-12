Medel: “Quest’anno mi sento più in fiducia. In estate volevo andare via”

Gary Medel, difensore del Bologna, è intervenuto oggi in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla stagione attuale: “Solo che l’anno scorso non avendo la continuità che volevo non trovavo fiducia, mentre quest’anno stando bene fisicamente mi sento più in fiducia. Sto bene a livello fisico e a livello di squadra”.

Sul possibile addio in estate: “Si volevo andare via, perché volevo giocare di più. Io per stare bene devo giocare. Il mister è stato fondamentale nella scelta di restare”.

Sul nuovo ruolo: "Mi trovo molto bene in questo ruolo, credo che giocando così io possa andare avanti a giocare non fino a trenta ma anche fino a quarant'anni".