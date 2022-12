Medel: “Il mio contratto scade a giugno, spero nel rinnovo. Ma tutto dipenderà da società e allenatore”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Bologna, Gary Medel ha parlato anche del suo futuro, esprimendo la sua voglia di restare in rossoblu: “Rinnovo? Spero di si, il mio contratto scade a giugno. Tutto dipenderà dalla società e dell’allenatore, ma io spero di rimanere qua. Sia io che la mia famiglia ci troviamo benissimo qui. Abito in centro, mi piace la città, come si mangia… Tutto”.

Foto: Instagram Medel