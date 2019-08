Medel al Bologna: il saluto del compagno di squadra è tutto un programma

Gli sforzi del Bologna per riportare Gary Medel in Italia sono vicinissimi al portare alla fumata bianca. A conferma di ciò è arrivata questa mattina una storia su Instagram di Dorukhan Toköz, suo compagno al Besiktas, che ha pubblicato una foto di Medel con tutta la squadra (che, al contrario del Pitbull, era in tenuta da allenamento) accompagnandola con il saluto: “Grazie di tutto. In bocca al lupo, amico mio“. Una frase di commiato per il calciatore cileno, ora pronto a fare ritorno nella nostra Serie A.

Foto: Instagram Dorukhan Tokoz