McTominay: “Siamo qui per vincere, non per fare foto”

McTominay è pronto a prendersi le chiavi del centrocampo del Napoli e a dare il suo contributo alla causa per riportare in alto i partenopei. Oggi, sul canale Youtube ufficiale del Napoli, è stato un pubblicato in video con i dietro le quinte dei primi momenti del giocatore scozzese in azzurro. Durante il suo primo shooting, McTominay ha detto in modo ironico: “Siamo qui per vincere, non per fare foto”. Ironia che, però, mette in evidenza la mentalità vincente del calciatore, caratteristica sicuramente gradita ad Antonio Conte, e il suo avere già fisso in mente l’obiettivo finale: riportare il Napoli dove merita.

Foto: Instagram Napoli