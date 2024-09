McTominay: “Orgoglioso di essere a Napoli. Conte? È molto esigente”

“Voglio giocare molto bene e concentrarmi ad aiutare la squadra”, a parlare è Scott McTominay, centrocampista scozzese approdato al Napoli nelle scorse settimane. “Sono orgoglioso di giocare qui – afferma il calciatore ai canali ufficiali del club italiano – Quando ho saputo dell’interesse del Napoli ho sentito il fuoco dentro di me. Volevo venire qui e spingere il più possibile perché i fan sono pazzeschi, direi che sono tra i migliori tifosi che abbia mai visto. Incredibili. Non parlerò mai abbastanza dei tifosi, della gente, della città e dell’accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra e gli allenatori”.

Su Conte: ““Quando un allenatore del suo calibro vuole portarti nella sua squadra ti riempie di fiducia e di voglia di dimostrargli di essere in grado di potergli dare molto. Le conversazioni che abbiamo avuto tra noi sono state tutte molto positive. Lui è molto esigente, il che è molto, molto positivo per un giocatore della mia età. Ora ho 27 anni, non sono un ragazzino ma non sono nemmeno vecchio”.

Foto: Instagram Napoli