McTominay-Napoli, Danso-Roma e Adli-Fiorentina: siamo in dirittura

Scott McTominay al Napoli anche per chi non ci credeva. Stanno per essere definiti gli ultimi dettagli con il Manchester United dopo quanto vi abbiamo anticipato a partire dal 15 agosto. Un colpo di spessore per il centrocampo di Antonio Conte. Siamo ai dettagli anche per il difensore centrale Kevin Danso alla Roma, operazione da circa 25 milioni come ha sempre voluto il Lens, prima scelta assoluta di De Rossi per la difesa. E la Fiorentina nella notte ha trovato l’accordo con il Milan per il centrocampista Adli, adesso verranno definiti i dettagli tra i club per un prevedibile prestito con diritto-obbligo di riscatto.

Foto: X United