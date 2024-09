McTominay, incursioni in area e muscoli a centrocampo. Ecco cosa può dare al Napoli di Conte

Vi abbiamo raccontato la trattativa che ha portato McTominay al Napoli in tutti i suoi passaggi, fino all’annuncio ufficiale. E vi abbiamo anche narrato quanto il giocatore fosse convinto della destinazione azzurra, tanto da rifiutare qualsiasi alternativa. Ma soprattutto, abbiamo scritto del grande pressing che Antonio Conte ha fatto per avere a Napoli il centrocampista ex United. E la grande stima che il tecnico nutre per McTominay, scaturisce principalmente dalla funzionalità e dalle caratteristiche tecniche del classe ’96, pedina che si sposa perfettamente con le idee di gioco dell’allenatore. McTominay nasce principalmente come incontrista e giocatore fortemente muscolare, ma nell’ultima stagione allo United lo scozzese ha sviluppato grandi abilità negli inserimenti, tanto da arrivare a siglare un buon numero di gol. Il Napoli, costruisce principalmente per vie laterali, proprio per questo l’innesto di un giocatore di questo tipo, darebbe imprevedibilità e soluzioni alla manovra. Inoltre, il calciatore darà grande apporto in fase di interdizione, lasciando a Gilmour e a Lobotka il compito di costruire e far gioco.

Foto: Instagram Napoli