McTominay: “Con Conte si migliora perché pretende sempre il massimo”

Ecco le dichiarazioni di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, che ha rilasciato un’intervista a Dazn dopo la vittoria per 0-1 contro il Torino.

Sei un giocatore che sblocca le partite: “Dobbiamo continuare a spingere. Non so se sono un giocatore che sblocca le partite ma al momento lo sto facendo”.

Su cosa dovete migliorare secondo te?: “Conte ci fa vedere spesso dei video per capire cosa dobbiamo migliorare. Pretende sempre il massimo e ora dobbiamo andare avanti così, con determinazione”.

foto: instagram napoli