McKennie: “Volevo restare alla Juve, so fare la differenza. Felice di aver dato delle risposte”

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato alla Gazzetta dello Sport dal ritiro degli Stati Uniti, soffermandosi anche sulla sua estate di mercato che lo ha portato alla permanenza in bianconero dopo il prestito al Leeds: “A volte il calcio è strano. Volevo fortemente restare a Torino per poter dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza a questo livello. Durante la preparazione ho lavorato molto duramente, non sono un tipo che si nasconde quando arrivano le critiche o i dubbi su di me, anzi queste cose mi motivano ancora di più. Adesso sono contento di aver dato delle risposte”.

Foto: Instagram McKennie