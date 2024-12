McKennie: “Voglio restare alla Juve il più possibile. Domenica dobbiamo vincere a Monza”

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a margine di un evento benefico a Torino per regalare un Natale sereno a ragazzi disabili.

Queste le parole: “Sono molto felice di essere qui perché io ho una grande famiglia a casa in Texas e ho un nipotino che cresce senza un papà. Perché lui è andata via e mia sorella è sempre sola e io sono un idolo per lui. Mi piace sempre aiutare quando è possibile. È un diritto dei bambini, poter fare quello che vogliono. Per me anche è una giornata speciale, come ho detto prima, mi piace tantissimo aiutare i bambini ma anche gente più grande e io sono felice di essere qua”.

Ogni estate si parla di un suo trasferimento: “Penso che durante la mia carriera. Quando sono arrivato qui all’inizio la Juventus in molti mi dicevano: ‘la Juventus è troppo grande per te. Tu qui non giochi mai’ E questo mi piace perché dopo faccio tutto possibile per giocare e metto tutto per fare il mio lavoro”.

Futuro alla Juventus? “La Juventus, la città, lo staff, tutti che fanno un gran lavoro alla Juventus e questo mi piace tantissimo. Sono qua da quattro anni e mi piace tantissimo. Vorrei stare qui quanto più possibile, però dipende dalla società”.

Ma avete cominciato a parlare del rinnovo di contratto? “Non lo so”

Parlate degli obiettivi di quest’anno? “Adesso tutti sapete che è un momento di difficoltà per noi non abbiamo perso partite però ne abbiamo pareggiate tante. Adesso per la squadra e per lo staff e l’allenatore bisogna solo concentrarsi sulla prossima partita perché la prossima partita è sempre la più importante rispetto alle altre. Domenica contro il Monza vogliamo vincere e poi ci concentreremo sulla Fiorentina e dopo andremo in Arabia e ci concentreremo sulla Supercoppa”.

Che spiegazione ti sei dato per tutti questi pareggi? “Tutte le squadre vogliono fare meglio, anche quando si vince si può fare di più. Penso che non ci manchi qualcosa di grande, ma penso che dobbiamo essere concentrati a fare meglio i passaggi, a fare goal e anche l’atteggiamento della squadra, ma non si può essere sempre sullo stesso livello e anche difficile. Ci sono anche tanti giocatori che non possono giocare perché sono infortunati. Noi siamo la Juventus e normalmente qui è così devi vincere, devi provare a vincere e ci stiamo provando”.

Foto: sito Juventus