McKennie: “Tornare alla Juventus non è stato facile. E’ una sfida, sono pronto”

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, direttamente dal ritiro degli Stati Uniti, è tornato a parlare dei bianconeri e della scelta di vestire ancora la maglia bianconera dopo l’esperienza in Premier League: “Tornare alla Juventus non è stato facile. Ho lasciato il club in un momento di crisi, quindi tornare è come ricominciare da zero. È una sfida per cui però sono pronto, di cui credo di aver bisogno in questo momento della carriera in cui devo dimostrare alla gente di esserci ancora”.