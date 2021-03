McKennie: “Sto vivendo una favola. Da bambino non sapevo cosa fosse la Champions”

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha rilasciato un’intervista al New York Times, in merito alla sorprendente stagione con la Juventus e l’esordio in Champions League.

Queste le sue parole: “All’inizio, non sembrava un’ipotesi molto realistica il mio passaggio alla Juve, poi la trattativa si avviò bene ed in particolare, Pirlo voleva un giocatore energico e che aggredisse il pallone e quindi mi ha voluto fortemente. La Champions? E’ un sogno, è bellissimo giocare contro grandi campioni. Da bambino, non avevo nemmeno mai sentito parlare della Champions League”.

La sfida al Camp Nou: “E’ bellissimo, entrare in quello stadio. Chiaro che la mia prima volta l’avrei preferita con 100 mila spettatori. Era strano, lo stadio era vuoto, solo i giocatori in campo, ma purtroppo sappiamo che il periodo è davvero difficile. Sono contento di quel gol fatto e dei 3 punti conquistati che ci sono valsi il primo posto nel girone”.

I rapporti nello spogliatoio.

“L’altro giorno ero seduto con Morata dopo l’allenamento. Stavamo guardando Cristiano fare pratica sulle punizioni. Ci siamo guardati e ci siamo detti che eravamo dei privilegiati a poterlo fare, a poterlo guardare calciare punizione dopo punizione”.

Foto: Twitter Juventus