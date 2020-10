McKennie: «Sognavo la Premier, ora voglio fare la storia della Juve»

Il mediano della Juventus, Weston McKennie ha parlato dai microfoni di ESPN. «I lmio sogno era la Premier League – ha detto – ma quando la Juve mi ha chiamato mi ha intrigato subito. Sono un centrocampista da box-to-box, mi piace dribblare, fare tackles. Mi paragonano a Vidal, a Gattuso, a giocatori così insomma. La prima volta che ho visto Cristiano Ronaldo ho detto tra me e me “oh, Weston, stai calmo”. Scherziamo, mi chiama “Texas Boy”. Potrebbe essere snob ma non è così, ti aiuta e supporta a prescindere dalla tua età o carriera. In bianconero voglio vincere e fare la storia del club».

Foto: sito Juventus