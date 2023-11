McKennie: “Siamo pronti per l’Inter. Partita che ci dirà se siamo da scudetto o meno”

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky in vista della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “La Juventus è pronta a questa sfida, per provare a vincere. È presto per dirlo in questo momento della stagione, ma potrebbe essere l’occasione per mettere di nuovo nel mirino l’opportunità di riportare lo Scudetto a Torino. Sarebbe bello”, le sue dichiarazioni in ottica Scudetto”.

Foto: Instagram Juventus