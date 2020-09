McKennie si presenta alla Juve: “Sono un mediano a tutto campo. Vorrei essere un esempio per i giovani americani”

Sono arrivate pochi minuti fa dall’Allianz Stadium le prime parole ufficiali di Weston McKennie da giocatore della Juventus e parla innanzitutto del primo contatto con la società: “Appena l’ho saputo ero entusiasta, volevo firmare in pochissimo tempo e in quindici giorni è successo”. Poi alcune parole sul suo ruolo in campo: “Sono un centrocampista, mi piace stare nella zona centrale del campo e recuperare palloni. Ho parlato con Pirlo e gli piace il modo in cui gioco e la mia aggressività, abbiamo già un’idea di dove posso giocare”. Il primo americano in bianconero e il suo ruolo nel Black lives matter: “E’ un onore essere il primo della mia nazionalità alla Juve, ho una grande opportunità per rappresentare il mio paese e avvicinare i giovani americani al calcio – afferma -. Già in Germania ero attivo sul Black lives matter, voglio portare questa mia idea anche in Italia e con l’appoggio de club posso farlo”. Infine un pensiero sul suo nuovo compagno Ronaldo: “Giocare con lui sarà splendido, osservarlo mi aiuterà a migliorare”.

Foto: Twitter Juventus.