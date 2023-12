McKennie: “Scudetto? Speriamo di poterlo fare nostro a fine stagione”

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo vinto per 1-0 contro il Napoli: “Non è proprio un ruolo nuovo, l’ho già fatto allo Schalke. Per me la squadra è la cosa più importante, faccio quello che mi viene chiesto. In cosa sono cresciuto in Serie A? Sicuramente sotto l’aspetto tattico, in Germania e in Inghilterra si corre di più avanti e indietro”.

Poi ha proseguito: “Se mi aspettavo di essere così in alto in classifica? Lo spirito della squadra è molto importante. Lo stiamo creando, sia in campo che fuori: così ci conosciamo meglio, per esempio con Gatti e Cambiaso che giocano dalla mia parte, e rendiamo di più in campo”.

Infine, sullo scudetto: “La conosciamo e speriamo di poterla fare nostra a fine stagione, partendo dal fatto che entrare in zona Champions sia la cosa più importante”.

Foto: Instagram McKennie