McKennie: “Ripartito da zero, voglio restare qui a lungo”

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato al portale 8by8 della sua esperienza negativa al Leeds United e il ritorno a Torino: “Quando sono andato via dal Leeds sapevo di aver fatto una brutta figura. Sapevo di non avere il tempo che pensavo di avere o che forse avrei dovuto avere. Mi ha messo una mentalità che, quando sono tornato qui alla Juventus, stavo iniziando da capo. Sono tornato alla Juventus come se fosse la mia prima volta. Devo dimostrare di nuovo chi sono. Sul nuovo inizio alla Juventus: “Voglio solo stare qui, contribuire il più possibile e realizzare qualcosa che non ho ancora realizzato, ovvero vincere il campionato. È qualcosa che vogliamo tutti fare. Rimettere la Juventus al top dove appartiene. Voglio che la squadra vinca e raggiunga quel piano A adesso, che è qualificarsi per la Champions League e vincere il campionato”. Infine, le sue parole sui ragazzi arrivati quest’anno: “È la tua famiglia lontano dalla tua famiglia. Sono così socievole che posso andare a divertirmi con chiunque dei giocatori della squadra. Ma tendo a passare del tempo con Timothy e Moise Kean più di chiunque altro”.

Foto: Instagram McKennie