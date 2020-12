McKennie più Bonucci, derby alla Juve. Il Toro ribaltato nel finale

Vittoria in rimonta della Juve nel derby grazie ai colpi di testa firmati McKennie e Bonucci. Il Torino è stato a lungo in vantaggio, grazie a un gol di Nkolou al 9’ con un diagonale imprendibile e ha sfiorato subito dopo il raddoppio con Zaza (bravissimo Szczesny). Nel primo tempo la Juve troppo macchinosa (Ronaldo assist mai nel vivo) e sorprendentemente mai al tiro nello specchio con una certa pericolosità. Dybala non si è reso mai minaccioso, girando spesso troppo largo dalla porta. Prima dell’intervallo Belotti (generosissimo per tutta la gara) ha sfiorato il raddoppio con una girata acrobatica finita alta. Nella ripresa la Juve ha mantenuto l’inerzia, ma ha avuto poche occasioni per impensierire Sirigu. Su una situazione fortuita al 18’ Cuadrado ha trovato il pareggio con un tiro dalla distanza, annullato poi dal Var per una posizione attiva e irregolare di Bonucci. Le mosse di Pirlo sono state McKennie e Alex Sandro rispettivamente per Rabiot e Danilo. La Juve ha alzato la pressione, non brillando sul piano del gioco, e ha trovato l’1-1 al 33’ proprio grazie a McKennie che ha girato di testa da posizione ravvicinata un cross di Cuadrado. Nel finale il forcing bianconero ha procurato una grande palla-gol al 44’ per Dybala, decisivo un salvataggio di Lyanco. Ma sulla successiva azione, nuovo cross di Cuadrado e inzuccata vincente di Bonucci. Due gol presi in fotocopia dal Toro, il derby è della Juve.

Foto: sito uff Juve