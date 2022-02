McKennie: “Obiettivi? Vogliamo arrivare lontano in tutte le competizioni”

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha rilasciato un’intervista a DAZN dove ha parlato del momento in casa Juve e delle ambizioni del club.

Queste le sue parole: “Abbiamo aspettative alte, alla Juventus lo sanno tutti. Ovviamente vogliamo arrivare lontano in tutte le competizioni, vogliamo vincerle tutte. Però al momento è meglio fare un passo alla volta e ragionare di partita in partita. Se iniziassimo a pensare, magari, alla finale di Champions League o a quella di Coppa Italia, perderemmo concentrazione sul campionato e su tutte le partite da giocare prima. Stiamo cercando di adattarci, di trovare il nostro ritmo e di avere un gioco fluido. Ripeto: tutto step by step e poi tireremo le somme. Stiamo bene, il momento complicato è alle spalle e vogliamo far bene, continuando con grande energia e continuità”.