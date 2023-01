McKennie lascia la Juve, è in partenza per Leeds. Il video

Weston McKennie lascia la Juve, è in partenza per Leeds come si evince dal video realizzato da Giovanni Albanese. La formula è quella del prestito oneroso (poco meno di 1,5 milioni) con obbligo di riscatto che scatterebbe soltanto in caso di salvezza del Leeds e al raggiungimento di almeno 10 presenze del centrocampista americano. La Juve confida che si realizzino simili condizioni per incassare una cifra vicino ai 35 milioni, in modo da non dover poi trovare una nuova soluzione la prossima estate.