McKennie: “La stanchezza è per i deboli, vogliamo vincere lo Scudetto”

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Parma: “La stanchezza è per la gente debole, normale avere adrenalina. Siamo concentrati per prendere i tre punti visto che le altre squadre hanno vinto e vogliamo arrivare primi alla fine della stagione”.

Sugli obiettivi personali: “Ho fatto 10 gol o 10 assist in stagioni diverse ma mai insieme, spero di riuscirci quest’anno. A me piace di più fare assist per far vincere la squadra”.

Foto: Instagram Juve