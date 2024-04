McKennie: “La Serie A mi ha permesso di crescere dal punto di vista tattico. Prima correvo spesso a vuoto”

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a ESPN, soffermandosi sui suoi miglioramenti dal punto di vista tattico. Miglioramenti che si sono visti, considerando che l’americano è il miglior assist man della Juve.

Queste le sue parole: “Questo campionato mi ha permesso di crescere specialmente dal punto di vista tattico e nel senso della posizione. Prima, in Germania, Schalke, ero il “tuttofare” e correvo davvero ovunque, cercavo di arrivare ad ogni palla e magari correvo 50 metri quando magari bastava che ne corressi 20 per arrivare allo stesso risultato. Quindi credo che l’Italia mi abbia aiutato molto in questo perché il campionato è molto tattico e anche molto difensivo e sono cresciuto molto misurandomi con le squadre di Serie A”.

Foto: twitter Juventus