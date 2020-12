McKennie: “La fiducia gioca un ruolo importante nel calcio. Dobbiamo credere in noi stessi per ottenere i risultati che vogliamo”

Weston McKennie, centrocampista statunitense della Juventus, ha parlato così a Sky Sport poco prima della gara contro l’Atalanta, valida per la dodicesima giornata di Serie A:

“Penso che arrivare da una vittoria in Champions League ci ha permesso di prendere fiducia, credere in noi stessi. Siamo una grande squadra piena di giocatori importanti, ma la fiducia gioca un ruolo importante sempre.

Ce la mettiamo tutta durante la settimana per ottenere i risultati che vogliamo”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus