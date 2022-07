Weston McKennie ha dovuto saltare la sfida con il Real. Le motivazioni si riferiscono a una lussazione alla spalla che non gli ha consentito di partecipare all’impegno contro i campioni d’Europa. Allegri aveva preventivato l’esordio di McKennie per consentirgli di fare un po’ di minutaggio e aveva deciso di non rischiare Szczesny per piccoli problemi all’adduttore.

Foto: Twitter Juve