McKennie: “I primi mesi sono stati orribili, ma ora ho ritrovato la fiducia. Penso solo a lavorare”

Weston McKennie ha parlato del suo momento positivo dopo un inizio di stagione non facile. In un’intervista The Athletic, il centrocampista della Juventus ha ricordato l’episodio che gli è costato la convocazione con la nazionale degli Stati Uniti: “Ho imparato sicuramente tanto da quella esperienza in nazionale. E ho avuto il merito di abbassare la testa subito dopo e pensare solo a lavorare. Tutti avevano da dire sul mio conto anche se non tutti sapevano cosa stavo attraversando, quindi il modo migliore per superare il momento è stato pensare a lavorare“.

La difficile situazione in campionato della Juve: “Stiamo cercando di riparare nel miglior modo possibile, è stato un momento difficile e lo è ancora. Personalmente, ammetto che non sia stato un buon inizio di stagione per me: il primo paio di mesi è stato terribile, soprattutto venendo da una stagione come quella che ho fatto l’anno scorso. C’erano molte aspettative e tanta pressione. Ora sento la fiducia dei miei compagni e dello staff tecnico. Giocherò nel modo in cui so giocare e tornerò a giocare con la mentalità che ho sempre avuto“.

Foto: Twitter Juventus