McKennie: “Giocare in Premier è un sogno divenuto realtà”

Weston McKennie è un nuovo giocatore del Leeds. Il centrocampista americano ha lasciato la Juventus negli ultimi giorni del calciomercato invernale per iniziare una nuova avventura in Premier League. Dopo l’ufficialità, il centrocampista ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club: “Sono entusiasta, giocare in Premier League è un sogno divenuto realtà”.

Foto: Instagram Leeds