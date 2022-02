Juventus in ansia per Weston McKennie. Il centrocampista americano è uscito all’81’ della sfida di Champions League con il Villarreal per un infortunio al piede sinistro dopo un contrasto con Estupinan: immediati esami radiologici per il centrocampista statunitense, si teme la frattura del piede sinistro e quindi uno stop lunghissimo. La conferma era arrivata anche dal tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, al termine del match: “Deve fare la radiografia al piede: c’è solo da sperare che non sia niente di grave”.

Foto: Twitter Juve