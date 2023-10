McKennie: “Da piccolo i miei idoli erano Buffon e Del Piero. Ruolo di esterno? L’avevo già sperimentato”

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a DAZN. Ecco le sue parole:

“In camera avevo il poster della Nazionale Italiana, quando alza la Coppa nel 2006. Ero in Germania quando ha vinto il Mondiale, c’erano parate e festeggiamenti. A quel tempo amavo Del Piero, Buffon, erano i miei idoli. Li adoravo al tempo con quella squadra, era folle”.

Sul nuovo ruolo: “Immaginavo che l’avrei sperimentato perché prima di andarmene, in inverno, avevo giocato quinto a destra quando si è infortunato Cuadrado ma sono sempre stato in grado di giocare in diversi ruoli”.

Foto: Instagram McKennie