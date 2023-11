Mchedlidze si ritira a 33 anni: “Per problemi fisici devo dire stop a questo magnifico sport”

Levan Mchedlidze si ritira a 33 anni. Nove anni a Empoli, due a Palermo, il georgiano dice stop a 33 anni dopo diversi gravi infortuni.

Queste le sue parole sui social: “Mi ci è voluto quasi un anno per rendermene conto. Devo dire addio ad uno sport fantastico… Per problemi fisici. Sono molto grato a tutte le persone che mi sono state accanto in questo periodo. Un ringraziamento speciale all’Empoli, che ha contribuito moltissimo alla ma carriera e mi è stato accanto fin dal primo giorno. Vorrei anche ringraziare la Georgia: ogni partita giocata con la maglia della nazionale è stata motivo di orgoglio per me! Grazie anche al Palermo, alla Dinamo Tbilisi, alla Dinamo Batumi e al Torpedo Kutaisi. Cari giovani, date tutto a questo sport affinché possiate giocare il più a lungo possibile e godiate di queste sensazioni indimenticabili!”.

Foto: twitter Empoli