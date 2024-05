McGinn mastica amaro: “La prestazione dell’andata è stata inaccettabile, eravamo i favoriti”

John McGinn, capitano dell’Aston Villa, ha commentato a TNT Sports la sconfitta contro l’Olympiacos, che elimina gli inglesi dalla Conference League: “Siamo arrivati ​​a questo punto come favoriti e abbiamo gestito bene la situazione fino all’andata. Penso che sia stata una grande occasione di apprendimento: non è stato un viaggio facile, nelle ultime settimane eravamo un po’ ridotti all’osso.

In realtà abbiamo iniziato la partita molto bene. Il primo tempo è stato ottimo ma siamo molto delusi. Eravamo favoriti ma abbiamo perso contro una squadra che è stata migliore e penso che il punteggio lo dimostri.

Dobbiamo essere davvero orgogliosi di come abbiamo giocato stasera, anche se ovviamente il loro gol ci ha tagliato le gambe e la qualificazione si è decisa nella gara d’andata. A Birmingham la nostra prestazione è stata inaccettabile, non abbiamo controllato abbastanza bene la partita. Dobbiamo imparare a gestire meglio le sfide europee. Volevamo la finale e faremo qualsiasi cosa per tornarci”.

Foto; Instagram Aston Villa