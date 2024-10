McGinn-Duran stendono il Bologna e fanno volare l’Aston Villa: 2-0

L’Aston Villa continua a volare: 2-0 al Bologna. Buona partenza per i rossoblù, che creano le prime palle gol con Urbanski e Dallinga (ribattuto da Martinez). A metà primo tempo c’è del lavoro per Skorupski, prima attento a fare muro sulla spizzata ravvicinata di Duran da calcio d’angolo e poi reattivo sul destro di McGinn. Al 28′ il pallone buono arriva sul mancino di Dallinga per via di un errore in uscita degli inglesi, ma l’olandese non sfrutta il pallone, calciando addosso a Martinez. A inizio ripresa, dopo quasi un’ora di buon Bologna, al 55′ la sblocca l’Aston Villa con il gol del capitano Josh McGinn che beffa Skorupski su calcio di punizione. Al minuto 64 arriva anche il raddoppio con Jhon Duran vince il duello fisico col connazionale Lucumi nel cuore dell’area, deviando in rete un preciso cross da sinistra di Rogers e battendo Skorupski con un tocco sotto misura. All’85’ ci prova il Bologna con Beukema, ma il suo tentativo si stampa sul palo. Termina così 2-0, l’Aston Villa vola a punteggio pieno e con zero gol subiti. Per il Bologna, invece, arriva un’altra sconfitta: emiliani fermi a un punto in classifica.

Foto: Instagram Aston Villa