Mbappé: “Vorrei giocare anche l’Olimpiade, ma non dipende da me. Valuteremo”

Intervistato da L’Equipe, Kylian Mbappè, stella della Francia, ha parlato anche dell’eventualità di giocare sia gli Europei, che sicuramente lo vedranno protagonista, che l’Olimpiade, che la Francia proverà a vincere, visto che giocherà in casa.

Queste le parole dell’asso francese: “Le Olimpiadi? Ho sempre avuto questa ambizione, è speciale e ho sempre detto che vorrei esserci, ma non dipende da me. Sono sotto contratto con il Paris Saint Germain e al momento il club non mi ha comunicato nulla, ma non ne abbiamo parlato”.

È possibile giocare Europeo e Olimpiade di seguito? “Non ho esperienza per sapere se ciò avrebbe conseguenze o meno, non lo so come non lo sanno molte persone, quindi non mi interessa cosa pensano. Se parteciperò a entrambe le competizioni lo saprò e poi vi farò sapere”.

Foto: sito Francia