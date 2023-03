Mbappé: “Voglio superare Platini, prossimo obiettivo da raggiungere”

Il neo capitano della Francia, nonché fuoriclasse del PSG, Kylian Mbappè non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’attaccante classe ’98, in conferenza stampa, ha fissato il prossimo obiettivo da raggiungere con la maglia dei Les Bleus: superare Platini nella classifica dei calciatori più prolifici in Nazionale. Le Roi Michel Platini ha segnato 41 reti con la Francia, mentre Kylian è a quota 38 e prepara il sorpasso: “È un onore ma è anche il prossimo obiettivo da abbattere. Platini rimane una leggenda del calcio francese, ma voglio continuare il mio viaggio e questo passa attraverso Michel Platini”. Più lontani i primi tre di questa speciale classifica: Giroud (53 reti), Henry (51 reti) e Griezmann (43 reti).

Foto: Instagram Francia