Mbappé: “Vlahovic? È di grande qualità e può fare di più”

Alla vigilia di PSG-Juventus, a presentare la gara, insieme all’allenatore della squadra parigina Galtier, è Kylian Mbappé. Queste le sue parole in merito alla sfida di domani di Champions League: “E’ una gara importante: è importante per battere i grandi nomi come la Juventus. La campagna europea inizia bene, davanti ai nostri tifosi, ora sta a noi. Ora dobbiamo lavorare bene, è il momento giusto per dare il via a quest’avventura europea”. E su Vlahovic: “E’ di grande qualità, è riuscito a confermare che è parte dei migliori della generazione. Può fare di più, di meglio, anche se ha dato già molto. Solo il futuro lo dirà, non corro rischi se dico che sarà un attaccante importante”.

Foto: Twitter PSG