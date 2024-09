Mbappé: “Vincere contro l’Italia per iniziare bene. Critiche? Non si possono soddisfare tutti”

Kylian Mbappe ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida della sua Francia contro l’Italia, prima partita dei gironi di Nations League: “Il mio naso non è più rotto quindi già le cose vanno meglio. In attacco non ci sono problemi su dove giocare. Sto bene sia fisicamente che mentalmente. Sono felice di dove sono e ciò che faccio. Sicuramente è qualcosa di speciale giocare qui. Questo è lo stadio che conosco meglio nella mia carriera, ho solo grandi ricordi. Non mi aspetto molto, la cosa che conta di più e vincere iniziare bene”. L’attaccante del Real Madrid ha poi continuato: “Gli Europei sono dietro le spalle, quando le cose vanno bene vado subito avanti. C’è stata la presentazione a Madrid e sono andato in vacanza. Sono stato triste ma ho voltato pagina. Critiche sul gioco della Francia? Non so cosa pensano gli altri ma sono a un punto della vita e della carriera in cui cerco sempre di dare il meglio per questa maglia. Nel calcio poi non si possono soddisfare tutti, bisogna comunque essere consapevoli di ciò che si fa. Dobbiamo concentrarci sul gioco e migliorarci sempre. 6 mesi dopo mi sento bene e felice. Come dicevo prima, gioco in un club nella quale ho sempre voluto giocare. Io sono uno che detesta la sconfitta e si vede subito, fa parte del mio carattere”.

Foto: twitter euro 2024