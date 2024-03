Direttamente dal ritiro della Nazionale francese, Kylian Mbappé ha così parlato del suo futuro: “Non ho annunciato niente perché non c’è niente da annunciare. Svelerò il mio futuro prima dell’Europeo”. In realtà la situazione appare oramai chiara: Mbappé, dopo non aver rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, si legherà al Real Madrid a partire dalla prossima stagione.

Foto: Instagram Mbappé