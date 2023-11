Il giocatore del PSG ha poi aggiunto: “Al Mönchengladbach gli ho detto che sarebbe finito al centro perché ha tutte le qualità per essere un ottimo centravanti. Il suo inizio di stagione all’Inter lo dimostra. Sono felice per lui. Parliamo tanto, ci scambiamo quasi tutti i giorni dei messaggi. Ho tanto affetto per lui. Il suo inizio di stagione all’Inter dimostra che l’Inter ha fatto la scelta giusta e lui ha capito che è il suo posto migliore”.

Foto: twitter PSG