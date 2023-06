Mbappé su Messi: “Potenzialmente è il migliore della storia. In Francia non ha ricevuto il rispetto che merita”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, la stella francese del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ha così parlato di Lionel Messi: “Potenzialmente è il miglior giocatore della storia del calcio. Non è mai una buona notizia quando uno come lui se ne va. Personalmente non ho ben capito perché tanta gente fosse così sollevata dal fatto che se ne fosse andato. Parliamo di Messi, va rispetto e invece non ha avuto la stima che meritava in Francia. È un peccato, ma è ancorata così. Bisognerai fare quel che si può per sostituirlo”.

Foto: Twitter Messi