Mbappé su Griezmann: “Rimarrai per sempre nella storia della Francia”

Antoine Griezmann ha annunciato ieri il suo addio alla nazionale francese. Dopo 137 presenze, 44 gol e 38 assist, e soprattutto un titolo mondiale, l’attaccante dell’Atletico Madrid lascia un’eredità difficile da raccogliere. E Kylian Mbappé ha voluto omaggiare l’amico sui social: “Un giocatore eccezionale chiude la sua carriera con la Francia. Uno dei giocatori più importanti dell’era moderna nella nostra selezione. Grazie per i ricordi indimenticabili che ci hai regalato, hai sostenuto per anni questa squadra e hai contribuito moltissimo a portarla al top con numerosi titoli. Alcuni potrebbero pensare che sia troppo presto per fermarsi, ma capisco e rispetto la tua decisione. Indossare questa maglia richiede sempre di più senza a volte raccogliere riconoscimenti. Rimarrai per sempre nella storia della nazionale francese. E non dimenticherò mai l’onore e il piacere di giocare al tuo fianco per così tanti anni. Buon viaggio amico mio e grazie”.

Foto: Instagram Mbappé