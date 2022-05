Mbappé si sbilancia: “La mia scelta per il futuro è quasi fatta, presto saprete”. Il Real lo aspetta

Kylian Mbappé, premiato quest’oggi come miglior giocatore della Ligue 1, ha parlato del proprio futuro dal palco della cerimonia dei Premi UNFP: “La mia decisione? La saprete molto presto. La scelta è quasi fatta“. Malgrado il pressing del PSG, che sta provando in tutti i modi a strappargli il rinnovo con offerte faraoniche, e malgrado le smentite della madre, il Real Madrid è sempre più convinto di arrivare alla definizione dell’operazione. Una rincorsa che è partita dalla scorsa estate e che adesso, per Florentino Perez, potrebbe schiudere il vialone degli accordi definitivi. Ecco le cifre: cento milioni alla firma, ingaggio tra i venticinque e i trenta milioni netti, contratto quinquennale. Il PSG sarebbe andato oltre, ma il ragazzo ha una vecchia promessa fatta la scorsa estate al Real, quindi salvo clamorosi colpi di scena la strada è tracciata.

Foto: Twitter PSG