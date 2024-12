Mbappé: “Se non fossi andato al Real, sarei rimasto al PSG per tutta la vita”

Kylian Mbappé è tornato a parlare del Paris Saint-Germain. Dopo l’addio al club e la conquista del titolo mondiale con il Real Madrid, l’attaccante francese è intervenuto nel programma BeIN United su BeIN Sports.

“Penso che forse non l’ho detto abbastanza, non l’ho mostrato abbastanza, ma sono sempre stato consapevole di dove mi trovavo e del grande club che è il PSG. Ho sempre detto che era il club più grande della Francia e uno dei migliori al mondo. L’ho lasciato per andare al club più grande del mondo”. Ha poi proseguito: “Se non fossi potuto andare al Real , sarei rimasto al PSG per tutta la vita. Avevo il sogno di giocare lì e ne sono molto felice. Ma ovviamente guardo sempre le partite del PSG, ho amici in squadra e stanno giocando bene in questo momento”.

Foto: Instagram Real