Mbappè: “Se il mio futuro fosse legato alla Champions, me ne sarei già andato dal Psg”

Durante la conferenza stampa post Psg-Nantes, gara in cui è diventato il miglior marcatore all-time della storia del club francese, non è passata inosservata una battuta di Mbappé, dopo una domanda relativa al ritorno imminente degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, che sta facendo molto discutere: “Senza mancare di rispetto al club, se il mio futuro fosse legato alla Champions, me ne sarei già andato molto lontano. Qui sto bene e ora non penso che a far felice il Psg”.

Foto: Instagram PSG