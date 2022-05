Mbappé scrive a Florentino Perez. El Chiringuito svela la risposta (fredda) del presidente del Real

Non una chiamata, ma una conversazione su whatsapp. È questo l’aggiornamento da El Chiringuito sulla vicenda Mbappé-Real Madrid, con il francese che in giornata ha parlato direttamente con Florentino Perez per comunicargli la decisione di rinnovare col PSG. Secondo la tv iberica, l’attaccante avrebbe scritto: “Le comunico che ho deciso di restare al PSG. Le sono grato per l’opportunità che mi ha dato di giocare nel Real Madrid, club di cui ero tifoso da piccolo. Spero che comprenda la mia decisione”. La risposta del numero uno delle merengues è stata tutta in un semplice quanto freddo: “Ti auguro il meglio”.

FOTO: Sito Real