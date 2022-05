Mbappé resta al PSG: il contratto, la “follia” e quelle certezze francesi degli inizi di aprile

Il giallo di mercato che va avanti ormai da mesi è vicino a una soluzione. Kylian Mbappé ha scelto e ha deciso di restare al PSG, rispedendo al mittente la corte di Florentino Perez. “Il Real è il mio sogno fin da quando ero un bambino” ha più volte ammesso l’asso francese, ma quando si diventa grandi evidentemente i sentimenti e i sogni vengono riposti nel cassetto. Mbappé alla fine è stato convinto dal PSG, che gli ha offerto un contratto a cifre monstre: rinnoverà fino al 2025 e guadagnerà 50 milioni di euro all’anno, con un ricchissimo bonus alla firma di 130 milioni di euro. Non basta. A Mbappé è stato anche offerto un ruolo da ambasciatore: avrà voce in capitolo sul calciomercato (sia in entrata che in uscita), sulla scelta del prossimo allenatore e chi più ne ha più ne metta. Assolutamente confermate le indiscrezioni dei primi di aprile di RMC Sport, che dava per certo il rinnovo dell’attaccante francese a maggio. Un mese e mezzo dopo così sarà, con Mbappé che questa sera comunicherà ai tifosi parigini la sua volontà. Il Real resta così con un pugno di mosche in mano: dopo aver perso Haaland in direzione City, stessa sorte è accaduta con Mbappé, dopo le tante rassicurazioni del calciatore e del suo entourage negli scorsi mesi. Alla fine hanno vinto le “follie” del Qatar, ma non parlateci più di sogni in un calcio dove ormai comanda spesso il Dio denaro.

FOTO: Sito PSG